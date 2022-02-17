Махачев уверен, что после победы над Дариушем сразится с Оливейрой
Дариуш из-за травмы отказался от боя с Махачевым
Сейчас организаторы ищут Исламу нового оппонента
11:27
Бенеил Дариущ / Фото: usatoday.com
Легковес UFC Бенеил Дариуш (21-4-1) снялся с поединка с российским топом Исламом Махачевым (21-1) на UFC Fight Night 202.
На текущий момент известно, что Дариуш травмировал лодыжку, из-за чего и снялся с поединка.
Теперь в UFC занимаются поиском соперника для Махачева.
Напомним, поединок Махачева должен был пройти 26 февраля в США.
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