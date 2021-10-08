Заслужил подраться за титул UFC. Дариуш бросил вызов Оливейре
Дариуш намерен встретиться с победителем титульного боя Оливейра – Порье
Американец до конца желает провести еще один поединок
8 октября 14:55
Бенеил Дариуш / Фото - UFCТоповый американский боец UFC Бенеил Дариуш (21-4-1), занимающий третье место в рейтинге легкого дивизиона организации, с уверенностью заявил, что заслуживает получить возможность оспорить титул и должен встретиться с победителем боя между чемпионом, бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1) и американцем Дастином Порье (28-6).
Цитирует Дариуша mmanews.com.
«Я хочу драться в декабре и сказал об этом Шону Шелби. Пока нет кандидатуры мне в соперники, но я рассматриваю вариант выступить на UFC 269. Я готов к работе. У меня серия из семи победи и неплохое место в рейтинге. Я провел около двадцати боев в UFC. Люди забывают обо всем этом. Так что я думаю, что мои достижения ставят меня немного впереди всех, если говорить о чемпионском бое. Я готов подождать пока Оливейра и Порье выяснят свои отношения, и для меня не имеет значения, кто из них окажется победителем».
Напомним, поединок Оливейра – Порье состоится 11 декабря в Лас Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 269.
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