Дариуш: «Я еще не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему прессинговал Махачева»

Бенеил Дариуш / Фото: MMA Junkie - USA Today

Топ-боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш (21-4-1) высказался в комментарии порталу mmajunkie.usatoday.com о предстоящем поединке с Исламом Махачевым (21-1).



Они знали, что он переведет их в партер, если будут идти вперед. Его прошлым противникам не хватало навыков для прессинга. Я – тот парень, которому это под силу».