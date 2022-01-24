Хабиб: «Махачев входит в тройку лучших бойцов UFC 2021 года»
Дариуш: «Я еще не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему прессинговал Махачева»
Бенеил считает, что в бою с ним россиянине не поможет борьба
21:05
Бенеил Дариуш / Фото: MMA Junkie - USA Today
Топ-боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш (21-4-1) высказался в комментарии порталу mmajunkie.usatoday.com
о предстоящем поединке с Исламом Махачевым (21-1).
«Меня не волнует, перейдет ли схватка в партер. Я могу делать все, что вздумается, поскольку я еще не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему прессинговал Махачева. Его соперники просто не были настолько универсальны.
Они знали, что он переведет их в партер, если будут идти вперед. Его прошлым противникам не хватало навыков для прессинга. Я – тот парень, которому это под силу».
Напомним, поединок Дариуша и Махачева состоится 26 февраля в зале Apex в Лас-Вегасе.
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