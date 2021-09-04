Шолинян – в деле. Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 191: Тилл – Брансон
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
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07:20
Даррен Тилл – Дерек Брансон
25 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 191, в главном событии которого дерзкий британский средневес Даррен Тилл
(18-3-1) сразится с ветераном Дереком Брансоном (22-7).
Отметим, Тилл в июле 2020 года провел свой последний бой, уступив Роберту Уиттакеру. Брансон же сейчас ведет серию из четырех побед.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 22:00.
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