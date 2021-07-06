Генри обманывать не будет. Сехудо предсказал исход противостояния Конор – Порье
Дастин Порье показал актуальную форму
Американский легковес готов к поединку с Макгрегором
19:10
Дастин Порье / фото - Getty Images
Легковес UFC Дастин Порье (27-6) продемонстрировал великолепную физическую форму за пять дней до третьего боя против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-5).
«Бойцовская неделя».
Дастин Порье с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у Конора Макгрегора.
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