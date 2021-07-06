Дастин Порье показал актуальную форму

Американский легковес готов к поединку с Макгрегором



Дастин Порье / фото - Getty Images

Легковес UFC Дастин Порье (27-6) продемонстрировал великолепную физическую форму за пять дней до третьего боя против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-5).

«Бойцовская неделя».

Дастин Порье с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у Конора Макгрегора.