Даже сейчас есть такие цифры. Хабиб назвал сумму гонорара за первый поединок в MMA

Непобежденному россиянину на тот момент было 19 лет





Хабиб Нурмагомедов / Фото - mmamania Экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay сообщил, какой гонорар получил за первый поединок в ММА.



«За первый бой в ММА я заработал $ 2000. Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спросил: правда дадите две тысячи за один бой, серьёзно? Отвечают: да. Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло. Я посмотрел его бои и подумал: легкие деньги, поехали. Бой был на Украине. «Финишировал» соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой».



Отметим, что Нурмагомедов дебютировал в MMA с победы над азербайджанцем Вусалом Байрамовым. Поединок состоялся в Полтаве в сентябре 2008 года.



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Экс-чемпион UFC в легком дивизионев интервьюiAmTheBay сообщил, какой гонорар получил за первый поединок в ММА.Отметим, что Нурмагомедов дебютировал в MMA с победы над азербайджанцем. Поединок состоялся в Полтаве в сентябре 2008 года.Накануне Нурмагомедов заявил, что не намерен жить за пределами территории России

Владимир Кириченко