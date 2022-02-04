Денис Бондарь – о дебюте в UFC: «Больше думаю не о сопернике, а о своих кондициях и задачах на бой»

Украинский боец рассказал о подготовке к поединку с Гордоном

Денис Бондарь / Фото - WWFC Украинский боец наилегчайшего дивизиона Денис Бондарь (12-1) высказался о предстоящем дебюте в UFC против канадца Малькома Гордона (13-5).



Ваша подготовка к дебютному бою в UFC отличалась от обычной работы перед боями?



«Последняя подготовка ничем не отличалось, но была на высоком уровне. Все было хорошо и, как обычно, спокойно. Я набрал хорошую форму».



Малкольм Гордон вышел на замену на бой с Вами. Чего ждете от этого соперника?



«Поскольку это лучшая лига в мире, здесь плохих соперников нет. Мой оппонент также хороший боец, но я больше думаю не о нем, а о себе, о своих кондициях и задачах на бой».



Вы имеете за плечами любительскую карьеру: были чемпионом Украины, выступали на чемпионате мира. Насколько любительский этап был важен для вас, чтобы стать сильным профессионалом?



«Думаю, с этого нужно начинать. Я довольно поздно пришел в единоборства и в какой-то период проводил бои и по любителям, и по профессионалам. В какой-то момент я остановил профессиональную карьеру и несколько лет выступал только по любителям для того, чтобы сделать все ошибки, которые так или иначе ты будешь делать на пути роста. Но лучше пусть они останутся в любителях».



Напомним,

Украинский боец наилегчайшего дивизиона(12-1) высказался о предстоящем дебюте в UFC против канадца(13-5).Напомним, поединок между Бондарем и Гордоном состоится 5 февраля на турнире UFC Fight Night 200.