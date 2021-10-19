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Дэнис вызвал на бой Шилдса, Санчеса и Пейджа, но ни слова не сказал о чемпионе Амосове

Диллон хочет провести третий бой в карьере с топовым оппонентом

MMA
10:55
Дэнис вызвал на бой Шилдса, Санчеса и Пейджа, но ни слова не сказал о чемпионе Амосове
Диллон Дэнис / Фото: MMA Fighting

Американский полусредневес Bellator Диллон Дэнис (2-0) назвал имена топовых бойцов, с которыми намерены провести следующий бой. Слова бойца приводит портал bjpenn.com.

«Когда я вернусь, то буду драться либо с Джейком Шилдсом, либо с Диего Санчесом. Больше всего я хочу бой именно с этими двумя.

Я могу показать сообщения от Диего. Этот чувак просто отбитый и если он хочет проблем, погнали. Я ему сразу сказал: «Бро, я тебя просто покалечу». Он сумасшедший и не представляет, что я с ним сделаю.

Джейк Шилдс меня тоже устроит. Или Джон Уэйн Парр. Мне неважно, кто именно это будет. Я вернусь и подерусь с одним из них. Я даже могу подраться с Майклом Пэйджем. Он же просто ужасный и отвратительный боец».

Напомним, ранее Дэниса скрутила и арестовала полиция возле ночного клуба.

Карен Агабекян
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