Дэнис вызвал на бой Шилдса, Санчеса и Пейджа, но ни слова не сказал о чемпионе Амосове

Диллон Дэнис / Фото: MMA Fighting

Американский полусредневес Bellator Диллон Дэнис (2-0) назвал имена топовых бойцов, с которыми намерены провести следующий бой. Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



Я могу показать сообщения от Диего. Этот чувак просто отбитый и если он хочет проблем, погнали. Я ему сразу сказал: «Бро, я тебя просто покалечу». Он сумасшедший и не представляет, что я с ним сделаю.

Джейк Шилдс меня тоже устроит. Или Джон Уэйн Парр. Мне неважно, кто именно это будет. Я вернусь и подерусь с одним из них. Я даже могу подраться с Майклом Пэйджем. Он же просто ужасный и отвратительный боец».