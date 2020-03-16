Льюис намерен провести реванш с Нганну
Деррик Льюис назвал свой любимый нокаут
Американский тяжеловес славится своей ударной мощью
15 марта 21:00
Деррик Льюис / фото - cbssports.com
Американский боец тяжелого веса (до 120 кг) UFC Деррик Льюис (25-7), славящийся ударной мощью, рассказал о своем любимом нокауте в интервью комментатору Джо Рогану.
«Нокаут в бою с Волковым стал моим любимым. Люди остались под впечатлением. Помню, что во время подготовки сказал своему тренеру: «Я дерусь с русским парнем, и было бы круто провести бой в стиле «Рокки». И так и получилось. Просто безумие.
Мой менеджер упал в обморок у себя дома, потому что не выдержал напряжения. К моим соседям вызвали полицию, потому что они просто сошли с ума».
Деррик Льюис заявил, что намерен провести реванш с Нганну.