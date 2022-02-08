Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция

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13 февраля на турнире UFC 271 тяжеловес по прозвищу «Черный зверь» Деррик Льюис (26-8) проведет бой с реанимировавшим карьеру Таем Туивасой (13-3).



Льюис в 2021-м году провел три боя. Сначала «Черный зверь» нокаутировал Кертиса Блейдса, затем досрочно уступил Сирилу Гане и в декабре нокаутировал Криса Докоса.

Туиваса после периода, когда у него было три поражения подряд и он был на грани увольнения, сейчас выиграл уже четыре боя. В декабре прошлого года он нокаутировал Аугусто Сакаи.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.