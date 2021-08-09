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Дэйна Уайт еще раз подтвердил, что Хабиб окончательно завершил карьеру

По словам главы компании, он многое делал, чтобы Нурмагомедов вернулся

MMA
09:38
Дэйна Уайт еще раз подтвердил, что Хабиб окончательно завершил карьеру
Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов / Фото: The Irish Sun

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после UFC 265 снова заявил, что экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова (29-0) окончательно завершил карьеру. Слова главы компании приводит портал bjpenn.com.

«Я отбросил все надежды, и советую вам сделать то же самое. Хабиб ушел. Поверьте, я пытался сделать все, что мог. Я уговаривал его остаться, но он завершил.

Хабиб становится тренером. Он прошел всю карьеру без поражений, а теперь Хабиб еще и непобежденный тренер. Этому парню везде будет сопутствовать успех. Хабиб переходит к новой главе своей жизни».

Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба.

Карен Агабекян
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Дэйна Уайт

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