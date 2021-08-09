Проспект UFC из СНГ раскритиковал Хабиба и Махачева
Дэйна Уайт еще раз подтвердил, что Хабиб окончательно завершил карьеру
По словам главы компании, он многое делал, чтобы Нурмагомедов вернулся
09:38
Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов / Фото: The Irish Sun
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после UFC 265 снова заявил, что экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова (29-0) окончательно завершил карьеру. Слова главы компании приводит портал bjpenn.com.
«Я отбросил все надежды, и советую вам сделать то же самое. Хабиб ушел. Поверьте, я пытался сделать все, что мог. Я уговаривал его остаться, но он завершил.
Хабиб становится тренером. Он прошел всю карьеру без поражений, а теперь Хабиб еще и непобежденный тренер. Этому парню везде будет сопутствовать успех. Хабиб переходит к новой главе своей жизни».
Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба.