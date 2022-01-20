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Дэйна Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в октагон
Президент UFC – о будущем экс-чемпиона двух дивизионов
20 января 19:59
Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу ESPN высказался о будущем экс-чемпиона двух весов Конора Макгрегора (22-6), назвав ориентировочные сроки возвращения ирландца в октагон.
«Думаю, он вернется летом. Все будет зависеть от того, как будет заживать его нога, и еще миллиона разных вещей, которые могут случиться до лета.
Спекулировать на эту тему глупо, я перестал это делать. Когда Конор позвонит и скажет, что он начал полноценные тренировки и готов вернуться, тогда мы начнем обсуждать варианты для него».
Напомним, Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА.
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