Дэйна Уайт: «Пауло Коста, разорви контракт и займись, чем хочешь. Заведи канал на YouTube»

Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт советует средневесу Пауло Косте (13-1) покончить с MMA и заняться блогерством. Слова главы компании приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



При этом, ты не можешь говорить о больших деньгах после твоего последнего боя. Тут есть два варианта – либо хочешь драться, либо нет. Тебе нужно было завести канал на YouTube еще в тринадцать лет, чтобы стать популярным блогером, а после этого провести денежный бой в прошлые выходные. Но ты этого не сделал. Ты не видеоблогер, ты боец, и этим зарабатываешь на жизнь. Вернись и сделай что-то великое».