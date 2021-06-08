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Дэйна Уайт: «Пауло Коста, разорви контракт и займись, чем хочешь. Заведи канал на YouTube»

Глава промоушена раскритиковал бразильца за его поведение

MMA
09:48
Дэйна Уайт: «Пауло Коста, разорви контракт и займись, чем хочешь. Заведи канал на YouTube»
Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт советует средневесу Пауло Косте (13-1) покончить с MMA и заняться блогерством. Слова главы компании приводит портал mmajunkie.usatoday.com.

«Пауло подписал контракт и имеет обязательства. Если ты хочешь получать поединки, то дерись хоть каждые выходные, поскольку каждые выходные мы устраиваем турниры. Если не готов, то разорви контракт и займись, чем хочешь. Например, заведи канал на YouTube.

При этом, ты не можешь говорить о больших деньгах после твоего последнего боя. Тут есть два варианта – либо хочешь драться, либо нет. Тебе нужно было завести канал на YouTube еще в тринадцать лет, чтобы стать популярным блогером, а после этого провести денежный бой в прошлые выходные. Но ты этого не сделал. Ты не видеоблогер, ты боец, и этим зарабатываешь на жизнь. Вернись и сделай что-то великое».

Напомним, в начале года Коста из-за гриппа выбыл с боя против Роберта Уиттакера.

Карен Агабекян
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