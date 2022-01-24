Дэйна Уайт: «Я думаю, что Конор вернется в этом году»

Глава компании отметил, что Конор еще восстанавливает свою ногу

Макгрегор и Уайт / Фото: USA Today

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что точно не знает о сроках возвращения в октагон Конора Макгрегора (22-6). Слова главы организации приводит портал sportskeeda.com.



«Я думаю, что Конор вернется в этом году. Он делает все необходимое, чтобы восстановить свою ногу. Я надеюсь, что он вернется этим летом».

Напомним, ранее Джейк Пол захотел провести поединок с Макгрегором в UFC.

Отметим, что в 2022-м году у Макгрегора завершается контракт с UFC.



Также ранее стало известно, что в Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора.