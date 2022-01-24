UFC продлило контракт с другом Макгрегора
Дэйна Уайт: «Я думаю, что Конор вернется в этом году»
Глава компании отметил, что Конор еще восстанавливает свою ногу
19:58
Макгрегор и Уайт / Фото: USA Today
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что точно не знает о сроках возвращения в октагон Конора Макгрегора (22-6). Слова главы организации приводит портал sportskeeda.com.
«Я думаю, что Конор вернется в этом году. Он делает все необходимое, чтобы восстановить свою ногу. Я надеюсь, что он вернется этим летом».
Напомним, ранее Джейк Пол захотел провести поединок с Макгрегором в UFC.
Отметим, что в 2022-м году у Макгрегора завершается контракт с UFC.
Также ранее стало известно, что в Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора.
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