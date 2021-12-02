Дэйна Уайт рассказал, сколько весил Коста и Веттори в день боя
Дэйна Уайт заразился коронавирусом
Вместе с главой UFC вирус заразил его семью
11:48
Дэйна Уайт / Фото: MMA Junkie
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. Слова главы организации приводит портал MMA Junkie.
«Мы вместе с семьей поехали в Мэйн ко мне домой на День Благодарения – такая наша традиция. Кто-то был заражен, мы вернулись, сдали тесты и все они были положительные. У всей нашей семьи.
Я распылил эвкалипт и ничего не почувствовал. Открыл бутылку эвкалипта, начал нюхать – ничего не чувствую. Обоняние пропало и затем я взял телефон и позвонил Джо Рогану».
Напомним, ранее Уайт заявил, что бойцы не хотят драться с Хамзатом Чимаевым.
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