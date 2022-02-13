Дэйна Уайт заявил, что организует четвертый бой Фигейреду – Морено

Глава промоушена пойдет на такой шаг из-за интереса публики

Дэйна Уайт / Фото: MMA Fighting

Глава UFC Дэйна Уайт после турнира UFC 271 сообщил, что готов организовать четвертый поединок между чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигейреду (21-2-1) и экс-чемпионом Брэндоном Морено (19-6-2).



Уайт отметил, что не возражает против такого боя, поскольку фанаты заинтересованы в нем.

Отметим, что их первый бой состоялся в 2020-м году и закончился он ничьей. Во втором Морено доминировал и выиграл удушающим приемом. В третьем Фигейреду выиграл спорным решением судей.

Напомним, Фигейреду за четвертый бой с Морено хочет исторический гонорар для своего дивизиона.



