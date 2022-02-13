Морено: «Все чего я хочу – четвертый бой с Фигейредо»
Дэйна Уайт заявил, что организует четвертый бой Фигейреду – Морено
Глава промоушена пойдет на такой шаг из-за интереса публики
13 февраля 14:49
Дэйна Уайт / Фото: MMA Fighting
Глава UFC Дэйна Уайт после турнира UFC 271 сообщил, что готов организовать четвертый поединок между чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигейреду (21-2-1) и экс-чемпионом Брэндоном Морено (19-6-2).
Уайт отметил, что не возражает против такого боя, поскольку фанаты заинтересованы в нем.
Отметим, что их первый бой состоялся в 2020-м году и закончился он ничьей. Во втором Морено доминировал и выиграл удушающим приемом. В третьем Фигейреду выиграл спорным решением судей.
Напомним, Фигейреду за четвертый бой с Морено хочет исторический гонорар для своего дивизиона.
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