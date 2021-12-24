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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Диас: «Сестрички Пол наняли охрану, чтобы я до них не добрался»

Известный боец UFC – о YouTube блогерах Логане и Джейке Поле
MMA
18:53
Диас: «Сестрички Пол наняли охрану, чтобы я до них не добрался»
Нэйт Диас / фото - Getty Images

Известный боец UFC Нэйт Диас (23-13) обратился к боксирующим YouTube блогерам Логану и Джейку Полам. В своем Instagram Диас заявил, что поединки ни с одним из братьев его не интересуют, а также прокомментировал новость о том, что блогеры наняли личную охрану.

«Сестрички Пол наняли команду секьюрити, чтобы удостовериться, что я до них не доберусь, словно я пытался. Парни, все с вами будет хорошо, я не воспринимаю бой с вами всерьез. Вы, чуваки, играетесь в бокс с борцами, которые не могут боксировать, или с мелкозадым Флойдом Мейвезером, и в этом нет ничего крутого.

Я реальный боец из реального бойцовского спорта, так что не пугайтесь так сильно, когда увидите меня, парни. Давайте просто будем друзьями».

Напомним, Джейк Пол рассказал, почему ему не интересен бой с Фьюри.

 

Михаил Рыбак
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Нэйт Диас Джейк Пол Логан Пол

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