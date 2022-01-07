Кевин Ли следующий бой проведет с легендарным рубакой Санчесом
Диего Санчес высказался относительно боя с Кевином Ли в промушене Хабиба
Американский ветеран ММа с уважением отнесся к своему визави
07 января 13:00
Диего Санчес / Фото - UFCЭкс-боец UFC, американский ветеран Диего Санчес (30-13) в Instagram поделился эмоциями после анонса грядущего боя против Кевина Ли (18-7) в рамках промоушена Eagle FC.
«Ничего, кроме уважения, чести и честности, пока я работаю с Хабибом Нурмагомедовым, Ризваном Магомедовым, Али Абдель-Азизом и Кевином Ли. 11 марта потрясающий Майами получит эпичный ивент Eagle FC».
Бой состоится 11 марта в США.
Напоммним, 29-летний Ли проиграл 4 из 6 последних боев, победив только Грегора Гиллеспи и Эдсона Барбозу. После поражения от Дэниэла Родригеса Ли провалил тест на наркотики и получил полугодовую дисквалификацию, которая закончится в марте.
39-летний Санчес последние поединки проиграл Джейку Мэттьюсу и Майклу Киесе, и выиграл у Мишеля Перейры.
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