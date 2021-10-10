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Диллашоу: «Мне сказали, что в следующем бою я поборюсь за пояс»

Американец отреагировал на вызов Жозе Алдо
MMA
10 октября 22:25
Диллашоу: «Мне сказали, что в следующем бою я поборюсь за пояс»
Ти Джей Диллашоу / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу (17-4) отреагировал на вызов Жозе Алдо (30-7), заявив, что не против разделить октагон с бразильцем. Но, по словам американца, в UFC ему сообщили, что следующий бой у него будет титульный.

Диллашоу цитирует портал mmanews.com:

«Из того, что мне сказали, в следующем бою я поборюсь за пояс, независимо от того, какой это будет титул. Это вроде как то, к чему я сейчас стремлюсь.

Но черт, это же Жозе Алдо – легенда на все временна. Трудно думать о том, что я не хочу принять этот бой, если мне его предложат. Все же, следующий мой поединок будет титульным. Во всяком случае, так мне сказали».

Ти Джей Диллашоу рассказал, когда вернется в октагон.

Рене Тер Велде
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Теги

Ти Джей Диллашоу Жозе Алдо

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