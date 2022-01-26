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Диллашоу: «Моя цель – возвращение пояса»
Американец высказался по поводу своего возвращения
20:00
Ти Джей Диллашоу / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-4) высказался по поводу своего возвращения после травмы.
Диллашоу цитирует портал BJ Penn:
«Все идет по плану – я просто не понимал, сколько работы мне придется проделать. Не понимал, насколько избито мое колено. Но сейчас у меня почти полная амплитуда движений. Сила есть, мне просто нужно убедиться, что я в порядке, чтобы не испытывать страх при движениях. Я бы не стал называть точные сроки возвращения, но думаю, что это произойдет в середине года. Я могу заниматься митсом, силовыми и кондиционными упражнениями. Я еще не занимался грэпплингом. Это последнее, в чем я снова буду чувствовать себя комфортно. А потом я должен начать думать о том, чтобы попасть в лагерь.
Давайте будем честными – я ушел чемпионом. Я вернулся, дрался с претендентом № 1 после 2,5-летнего перерыва и смог победить его. Что еще мне остается? Ничто не заставит меня по-настоящему загореться, кроме возвращения пояса. Это моя цель. Больше мне не к чему стремиться».
Ти Джей Диллашоу рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру.
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