Диллашоу: «Моя цель – возвращение пояса»

Ти Джей Диллашоу / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-4) высказался по поводу своего возвращения после травмы.

Диллашоу цитирует портал BJ Penn:

Давайте будем честными – я ушел чемпионом. Я вернулся, дрался с претендентом № 1 после 2,5-летнего перерыва и смог победить его. Что еще мне остается? Ничто не заставит меня по-настоящему загореться, кроме возвращения пояса. Это моя цель. Больше мне не к чему стремиться».