Диллашоу: «Мне сказали, что в следующем бою я поборюсь за пояс»
Диллашоу рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру
И дело тут не в деньгах
08:55
Ти Джей Диллашоу / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Ти Джей Диллашоу (17-4) рассказал, когда и при каких обстоятельствах завершит карьеру. По словам американца, это произойдет, когда у него исчезнет мотивация.
Диллашоу цитирует ресурс mmanews.com:
«Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Сейчас я в таком положении, когда у меня нет определенных рамок. Мне не нужно говорить, что я должен драться до 40 лет, потому что у меня нет денег. Все дело в том, какое мое физическое состояние и какие цели преследую.
Думаю, что я отвечу так. Если я не смогу сказать, что являюсь лучшим в легчайшем весе, лучший в любом дивизионе, в котором выступаю, тогда я уйду на пенсию. Если у меня нет реальных шансов стать чемпионом, тогда какой смысл гоняться за этим? Особенно, если мне не нужно драться ради денег».
Ти Джей Диллашоу отреагировал на вызов бразильца Жозе Алдо (30-7).
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