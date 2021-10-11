Диллашоу рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру

Ти Джей Диллашоу / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Ти Джей Диллашоу (17-4) рассказал, когда и при каких обстоятельствах завершит карьеру. По словам американца, это произойдет, когда у него исчезнет мотивация.

Диллашоу цитирует ресурс mmanews.com:

Думаю, что я отвечу так. Если я не смогу сказать, что являюсь лучшим в легчайшем весе, лучший в любом дивизионе, в котором выступаю, тогда я уйду на пенсию. Если у меня нет реальных шансов стать чемпионом, тогда какой смысл гоняться за этим? Особенно, если мне не нужно драться ради денег».