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Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
Глава UFC – о самых значимых фигурах в мире смешанных единоборств
14:41
Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт в комментарии бля портала dWeb.News назвал имена троих лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
«Андерсон Силва, Джордж Сент-Пьер, Джон Джонс. Камару Усман тоже близок к попаданию в этот список».
Стоит отметить, что в этот раз Уайт проигнорировал достижения Хабиба Нурмагомедова, который ушел из профи спорта непобежденным (рекордом 29 на 0 – прим), хоть ранее неоднократно называл россиянина одним из величайших.
Напомним, Усман следующую защиту титула проведет против Эдвардса.
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