Джастин Тафа – первый тяжеловес в истории UFC, который не уложился в лимит категории
Докос расхвалил своего визави перед поединком на турнире UFC Fight Night 199
Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе
12:23
Крис Докос / Фото - mmajunkie.usatoday.comАмериканский тяжеловес UFC Крис Докос (12-3) считает экс-претендента на пояс UFC Деррика Льюиса (25-8), с которым он 19 декабря встретится в октагоне на турнире UFC Fight Night 199, самым опасным бойцом тяжелого дивизиона промоушена.
Цитирует Докоса MMA Junkie.
«Льюис – самый опасный тяжеловес на сегодня, потому что он сохраняет свою возможность нанести нокаутирующий удар на протяжении всех 25 минут. В этом состоит главная сложность, быть в постоянном фокусе на протяжении всей дистанции. В бою с ним никто не имеет права на ошибку, потому что в противном случае вы моргнете и перед вами уже будет стоять рефери и будет приводить вас в чувства».
Напомним, ивент состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 199.
Комментарии 0