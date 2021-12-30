Два экс-чемпиона UFC – в деле. Уайт анонсировал поединок между Алдо и Диллашоу
Доминик Крус готов выйти на поединок с легендарным Алдо
Бывший чемпион UFC намерен вернуть себе былую славу
12:22
Доминик Крус / Фото - mmaindiaЭкс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Доминик Крус (23-3) сообщил, что намерен выйти в октагон против бывшего обладателя титула организации, легендарного бразильца Жозе Алдо (30-7).
Цитирует Круса sportingnews.com.
«Я еще не принял решение относительно следующего своего поединка и не разговаривал по этому поводу с руководством UFC, но очень часто слышу от фанатов, что они хотят увидеть этот исторический матч, которого никогда не было, между мной и Альдо. Я думаю, что это будет правильный поединок и принимаю его. Это бой мирового уровня и для меня будет честью разделить октагон с Альдо».
«Вы только подумайте, что сделал этот парень на протяжении своей карьеры. Он так же как и я прошел через взлеты и падения и сейчас вернулся, демонстрируя потрясающую форму. Так что в нашем противостоянии есть смысл».
«Мы должны провести переговоры, а после этого посмотрим, что у нас получится. Вы меня знаете, я прихожу и делаю свою работу. Я не тот, кто выбирает себе соперников. Очевидно, меня вызывали на протяжении моей карьеры и люди сравнивали меня с другими бойцами. Я никогда не отказывался от вызовов и не собираюсь этого делать сейчас. Так что давайте посмотрим, что будет дальше».
Накануне президент UFC Дэйна Уайт анонсировал поединок между Алдо и Ти Джеем Диллашоу (17-4).
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