Порье не уверен, что вернется в UFC
Доминик Крус хочет реванш с Сехудо
Американец объяснил, почему уступил в прошлом бою
12:59
Доминик Крус / Фото: UFC
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Крус (23-3) заявил mmanews.com, что хочет получить реванш с Генри Сехудо.
«Я хочу еще раз встретиться с Сехудо. В нашем первом поединке мне нужно было больше времени, чтобы начать активно работать. Я не хочу оправдываться, поскольку сам настаивал на поединке с Генри. Но у меня тогда не было полноценного тренировочного лагеря, и я только перенес операцию на плече. Сейчас ему пришлось бы подраться с другим соперником. Он олимпиец и умеет драться, но на этот раз все было бы по-другому».
Напомним, ранее Крус выиграл у бразильца Педро Муньоса.
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