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Доминик Крус хочет реванш с Сехудо

Американец объяснил, почему уступил в прошлом бою

MMA
12:59
Доминик Крус хочет реванш с Сехудо
Доминик Крус / Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Крус (23-3) заявил mmanews.com, что хочет получить реванш с Генри Сехудо.

«Я хочу еще раз встретиться с Сехудо. В нашем первом поединке мне нужно было больше времени, чтобы начать активно работать. Я не хочу оправдываться, поскольку сам настаивал на поединке с Генри. Но у меня тогда не было полноценного тренировочного лагеря, и я только перенес операцию на плече. Сейчас ему пришлось бы подраться с другим соперником. Он олимпиец и умеет драться, но на этот раз все было бы по-другому».

Напомним, ранее Крус выиграл у бразильца Педро Муньоса.

Карен Агабекян
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Доминик Крус Генри Сехудо

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