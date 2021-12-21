Дос Аньос вызвал на бой Нэйта Диаса, назвав одно условие
Дос Аньос намерен в 2022 году стать чемпионом UFC
Опытный бразилец желает вернуть себе пояс
21 декабря 16:33
Рафаэль Дос Аньос / Фото - UFCЭкс-обладатель титула UFC в легком дивизионе, бразильский ветеран Рафаэль Дос Аньос (30-13) в Instagram заявил, что готов вновь примерить пояс чемпиона на своей талии, даже несмотря на четыре фиаско в последних шести поединках.
«2021 год получился непростым для меня из-за двух операций и сорванного боя. Однако я не переставал тренироваться и готовиться к дальнейшим вызовам».
«Я готов вновь завоевать пояс. И мне не придется возвращаться к лучшей форме, потому что я уже в лучшей форме. Этот год станет лучшим. И сложным. Кто бы ни стал моим соперником, я буду делать, что у меня получается лучше всего».
Напомним, свой последний бой дос Аньос провел в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.
Накануне бразилец бросил вызов на бой Нэйту Диасу.
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