Оливейра: «Дос Аньос победит Махачева. Он станет настоящим испытанием для Ислама»
Дос Аньос не выйдет на бой с Махачевем. Бразилец снялся с поединка
Турнир UFC 267 остался без очередного звездного боя
27 сентября 08:22
Рафаэль Дос Аньос / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе, бразильский боец Рафаэль дос Аньос (30-13) снялся с поединка с россиянином Исламом Махачевым (19-1) на турнире UFC 267. Об этом ветеран ММА сообщил в своем Twitter.
Причиной такому решению послужила травма бразильского спортсмена.
Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновленном рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя дос Аньоса (7-е место), а также американца Тони Фергюсона (6) и ирландца Конора Макгрегора (9).
Поединок Махачев – Дос Аньос должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, накануне действующий чемпион UFC в легчайшего дивизиона Алджэмейн Стерлинг снялся с боя с экс-обладателем Петром Яном, который также должен был состояться на этом ивенте.
А тем временем в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 266. Его результаты.
Комментарии 0