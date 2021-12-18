Дос Аньос намерен взять реванш у Фергюсона
Дос Аньос вызвал на бой Нэйта Диаса, назвав одно условие
Экс-чемпион UFC намерен вернуться в октагон на первом номерном турнире 2022 года
10:43
Рафаэль дос Аньос / Фото - mmafightingБразильский ветеран легкого дивизиона и экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос (30-13) в Twitter бросил вызов скандальному американцу Нэйту Диасу (20-13).
«Нэйт, UFC 270, соглашайся. Если хочешь, мы можем условиться не использовать удары ногами. Я буду боксировать с тобой».
Напомним, свой последний бой дос Аньос провел в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.
Накануне стало известно, что Диас-младший может провести поединок против Дастина Порье на турнире UFC 270, который запланирован на 22 января.
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