Лига кулачных боев Bare Knuckle FC намерена подписать Дос Сантоса и Оверима
Дос Сантос назвал причину увольнения из UFC
Бойцу нужно было больше времени, чтобы отойти от нокаута, но в промоушене этого не поняли
09:47
Джуниор дос Сантос / Фото: MMA Fighting
Бывший чемпион тяжелого веса Джуниор дос Сантос (21-8) рассказал о причине увольнения из UFC. Слова бразильца приводит портал lowkickmma.com.
«Об я узнал от Хантера. Незадолго до этого мне предложили бой против Марчина Тыбуры, на 27-е марта. Я отказался, поскольку тяжело проиграл Сирилу Гану. У меня было сотрясение мозга и мне потребовалось больше времени на восстановление.
Я не отказываюсь от поединков и всегда хочу драться, но тогда было слишком мало времени на восстановление. Затем они решили уволить меня».
Напомним, после увольнения из UFC Дос Сантоса уже хотят увидеть в Bellator.