Дос Сантос назвал причину увольнения из UFC

Джуниор дос Сантос / Фото: MMA Fighting

Бывший чемпион тяжелого веса Джуниор дос Сантос (21-8) рассказал о причине увольнения из UFC. Слова бразильца приводит портал lowkickmma.com.



Я не отказываюсь от поединков и всегда хочу драться, но тогда было слишком мало времени на восстановление. Затем они решили уволить меня».