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Доскальчук проиграл первый бой после увольнения из UFC
Украинец уступил досрочно в рамках боя в промоушене Brave
16:27
Доскальчук и Алмабаев / фото - скриншот
Экс-чемпион промоушена M-1 Global Александр Доскальчук (10-2) потерпел первое поражение в рамках компании Brave. Боец досрочно уступил сопернику из Казахстана Асу Алмабаеву (12-2).
Украинец подписал контракт с промоушеном после увольнением из UFC. Соперником Александра должен был стать чемпион мира по самбо, однако бой не состоялся из-за травмы левой кисти у Доскальчука.
Другой украинец стал номинантом на звание бойца года.
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