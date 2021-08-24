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Доскальчук проиграл первый бой после увольнения из UFC

Украинец уступил досрочно в рамках боя в промоушене Brave
MMA
16:27
Доскальчук проиграл первый бой после увольнения из UFC
Доскальчук и Алмабаев / фото - скриншот

Экс-чемпион промоушена M-1 Global Александр Доскальчук (10-2) потерпел первое поражение в рамках компании Brave. Боец досрочно уступил сопернику из Казахстана Асу Алмабаеву (12-2).

Украинец подписал контракт с промоушеном после увольнением из UFC. Соперником Александра должен был стать чемпион мира по самбо, однако бой не состоялся из-за травмы левой кисти у Доскальчука.

Другой украинец стал номинантом на звание бойца года.

Антон Кривенко
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Александр Доскальчук

Комментарии 1

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24 августа 2021г. 16:38
КЛОУН
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