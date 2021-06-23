Дуглас Лима: «Я готов вернуться и исправить свои ошибки»
Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова
Бразилец трижды терял титул и дважды возвращал
19:10
Дуглас Лима / Фото: instagram
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе бразилец Дуглас Лима (32-9) сообщил в Instagram, что готов закрыть поражение в бою с украинцем Ярославом Амосовым
(26-0).
«Я готов закрыть мое ужасное выступление! Погнали!».
Отметим, что в течение карьеры Лима дважды проигрывал чемпионский титул, но каждый раз возвращался и свергал оппонентов.
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