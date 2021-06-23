Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия 0:1 Окончен
22:00 Хорватия - Шотландия 3:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (7 событий из 142) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Окончен
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша 2:2 2-й тайм
19:00 Словакия - Испания 0:5 2-й тайм
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша 2:2 2-й тайм
19:00 Словакия - Испания 0:5 2-й тайм
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 1:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
Теннис (5 событий из 126) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
17:15 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
18:00 Маккензи Макдональд - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
15:25 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 2:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:35 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко 1:2 Окончен
14:45 Юлия Грабер - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова

Бразилец трижды терял титул и дважды возвращал

MMA
19:10
Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова
Дуглас Лима / Фото: instagram

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе бразилец Дуглас Лима (32-9) сообщил в Instagram, что готов закрыть поражение в бою с украинцем Ярославом Амосовым (26-0).

«Я готов закрыть мое ужасное выступление! Погнали!».


Отметим, что в течение карьеры Лима дважды проигрывал чемпионский титул, но каждый раз возвращался и свергал оппонентов.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дуглас Лима Ярослав Амосов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дуглас Лима: «Я готов вернуться и исправить свои ошибки»
Дуглас Лима: «Я готов вернуться и исправить свои ошибки»
MMA
17 июня 16:13
Все логично. Амосов назвал имя своего следующего соперника
Все логично. Амосов назвал имя своего следующего соперника
MMA
12 июня 10:57
Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»
Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»
MMA
12 июня 09:49
Без шансов. Известна статистика ударов в поединке Амосов – Лима
Без шансов. Известна статистика ударов в поединке Амосов – Лима
MMA
12 июня 09:29
Амосов: «Как я и обещал, пояс едет в Украину»
Тема дня
Амосов: «Как я и обещал, пояс едет в Украину»
MMA
12 июня 09:03
Невероятный Амосов – новый чемпион Bellator, и другие результаты прошедшего турнира
Невероятный Амосов – новый чемпион Bellator, и другие результаты прошедшего турнира
MMA
12 июня 08:18

Новости: MMA

Волков подписал новый контракт с UFC
Волков подписал новый контракт с UFC
19:59
Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова
Дуглас Лима заявил о готовности закрыть поражение от Амосова
19:10
Это проблема. Волкову придется гонять вес перед боем с Нганну
Это проблема. Волкову придется гонять вес перед боем с Нганну
18:38
Ник Диас может перейти в бокс
Ник Диас может перейти в бокс
17:59
Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»
Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»
15:31
Томпсон считает себя неудобным соперником для Усмана
Томпсон считает себя неудобным соперником для Усмана
14:50
Томпсон советует Диасу спуститься в легкий вес
Томпсон советует Диасу спуститься в легкий вес
14:30
Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
13:37
Томпсон: «Эдвардс мог прикончить Диаса в любой момент»
Томпсон: «Эдвардс мог прикончить Диаса в любой момент»
13:00
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости