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Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби
Соперником экс-чемпиона АСА станет грозный итальянец
15:58
Альберт Дураев / Фото - FacebookРоссийский средневес UFC Альберт Дураев (14-3) проведет дебютный поединок под эгидой промоушена 30 октября в рамках турнира UFC 267, который состоится на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).
Соперником экс-чемпиона АСА в двух дивизионах станет итальянский средневес Алессио Ди Кирико (13-6). Об этом сообщает портал MMA Fighting.
Напомним, 32-летний Дураев накануне завоевал право выступать в UFC, когда одержал доминирующую победу над бразильцем Кайо Биттенкуром на шоу Dana White's Contender Series.
Что касается Ди Кирико, то в августе итальянец был нокаутирован ударом ногой в голову, когда встретился с Абдул Разаком Альхассаном, причем произошло это лишь спустя 17 секунд после стартового гонга.
Накануне Дураев назвал имена желаемых оппонентов для дебютного поединка.
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