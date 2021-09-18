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Тема дняУсик доминировал в спарринге с Кличко, когда тот готовился к Фьюри. Теперь они поменялись местами
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Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби

Соперником экс-чемпиона АСА станет грозный итальянец
MMA
15:58
Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби
Альберт Дураев / Фото - Facebook
Российский средневес UFC Альберт Дураев (14-3) проведет дебютный поединок под эгидой промоушена 30 октября в рамках турнира UFC 267, который состоится на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). 

Соперником экс-чемпиона АСА в двух дивизионах станет итальянский средневес Алессио Ди Кирико (13-6). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, 32-летний Дураев накануне завоевал право выступать в UFC, когда одержал доминирующую победу над бразильцем Кайо Биттенкуром на шоу Dana White's Contender Series. 

Что касается Ди Кирико, то в августе итальянец был нокаутирован ударом ногой в голову, когда встретился с Абдул Разаком Альхассаном, причем произошло это лишь спустя 17 секунд после стартового гонга.

Накануне Дураев назвал имена желаемых оппонентов для дебютного поединка.


Владимир Кириченко
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