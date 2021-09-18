Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби

Соперником экс-чемпиона АСА станет грозный итальянец



Альберт Дураев / Фото - Facebook

Российский средневес UFC(14-3) проведет дебютный поединок под эгидой промоушена 30 октября в рамках турнира UFC 267, который состоится на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).Соперником экс-чемпиона АСА в двух дивизионах станет итальянский средневес(13-6). Об этом сообщает порталНапомним, 32-летний Дураев накануне завоевал право выступать в UFC, когда одержал доминирующую победу над бразильцемна шоу Dana White's Contender Series.Что касается Ди Кирико, то в августе итальянец был нокаутирован ударом ногой в голову, когда встретился с, причем произошло это лишь спустя 17 секунд после стартового гонга.Накануне Дураев назвал имена желаемых оппонентов для дебютного поединка.