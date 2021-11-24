Ковингтон желает провести третий поединок с Усманом
Два имени вас удивят. О’Мэлли назвал трех лучших бойцов P4P
Шон отдельно выделил временного чемпиона своего дивизиона Петра Яна
24 ноября 10:54
Шон О’Мэлли / Фото: Montana Sports
Американский проспект легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли
(14-1) назвал свою тройку лучших бойцов вне зависимости от веса. Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Я считаю, что Петр Ян должен входить в топ-3 P4P. Думаю, на первом месте должен быть Камару Усман. Адесанья тоже должен быть в топ-3.
Думаю, тройка лучших бойцов P4P должна выглядеть так: Камару Усман, Исраэль Адесанья, Петр Ян».
Напомним, ранее О’Мэлли свой следующий поединок проведет 11 декабря на турнире UFC 269.
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