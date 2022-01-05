Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»
Двое россиян проведут бой в со-главном событии турнира Bellator 274. Один из них – экс-чемпион лиги
Ивент состоится в феврале
17:23
Андрей Корешков и Мухамед Берхамов / Фото - fightwaveБывший чемпион Bellator в полусреднем дивизионе россиянин Андрей Корешков (24-4) следующий поединок проведет против своего соотечественника Мухамеда Берхамова (14-0) в рамках со-главного события турнира Bellator 274. Об этом сообщает MMA Junkie.
Отметим, что турнир Bellator 274 состоится 19 февраля в Анкасвилле (США).
Напомним, что крайний Корешкова состоялся в августе 2021 года, где он победил единогласным решением судей Сабаха Хомаси.
Что касается Берхамова, то он последний бой провел в октябре прошлого года, где удушающим приемом в первом раунде выиграл встречу у Джалила Уиллиса.
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