Джастин Тафа – первый тяжеловес в истории UFC, который не уложился в лимит категории

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 199



Джастин Тафа / Фото - foxsports.com.au

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 199.Главным событием ивента станет поединок в рамках тяжелого дивизиона между(12-3) и экс-претендентом на титул(25-8).В предварительном карде состоится бой в тяжелом дивизионе, в котором австралиецвстретится с американцем. Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, который не уложился в рамки тяжелой весовой категории на процедуре взвешивания. По итогам процедуры вес австралийца составил 121,1 килограмма. Он превысил лимит весовой категории на 450 граммов.Деррик Льюис (265) – Крис Дакас (235.5)Белал Мухаммад (170.5) – Стивен Томпсон (170.5)Анджела Хилл (115.5) – Аманда Лемос (115)Рафаэль Ассунсао (136) – Рики Симон (135.5)Диего Феррейра (156) – Матеуш Гамрот (155.5)Даррен Элкинс (145.5) – Каб Свонсон (145.5)Джеральд Миршерт (185.5) – Дастин Штольцфус (185.5)Раони Барселос (135.5) – Виктор Генри (136)Гарри Хансакер (238.5) - Джастин Тафа (267)*Сиджара Юбэнкс (127.5)** – Мелисса Гатто (125)Андре Юэлл (145) – Шарль Журден (145.5)Мэйси Чиассон (148.5)*** – Ракель Пеннингтон (145)Дон'Тейл Майес (256.5) – Джош Парисян (262)Джордан Ливитт (155.5) – Мэтт Сейлс (155.5)А тем временем экс-чемпион UFC в легком дивизионе(28-7) в свой промоушен Eagle FC.