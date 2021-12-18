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Джастин Тафа – первый тяжеловес в истории UFC, который не уложился в лимит категории
Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 199
07:19
Джастин Тафа / Фото - foxsports.com.auВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 199.
Главным событием ивента станет поединок в рамках тяжелого дивизиона между Крисом Дакасом (12-3) и экс-претендентом на титул Дерриком Льюисом (25-8).
В предварительном карде состоится бой в тяжелом дивизионе, в котором австралиец Джастин Тафа встретится с американцем Гэрри Хансакером. Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, который не уложился в рамки тяжелой весовой категории на процедуре взвешивания. По итогам процедуры вес австралийца составил 121,1 килограмма. Он превысил лимит весовой категории на 450 граммов.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Деррик Льюис (265) – Крис Дакас (235.5)
Белал Мухаммад (170.5) – Стивен Томпсон (170.5)
Анджела Хилл (115.5) – Аманда Лемос (115)
Рафаэль Ассунсао (136) – Рики Симон (135.5)
Диего Феррейра (156) – Матеуш Гамрот (155.5)
Даррен Элкинс (145.5) – Каб Свонсон (145.5)
Прелимы:
Джеральд Миршерт (185.5) – Дастин Штольцфус (185.5)
Раони Барселос (135.5) – Виктор Генри (136)
Гарри Хансакер (238.5) - Джастин Тафа (267)*
Сиджара Юбэнкс (127.5)** – Мелисса Гатто (125)
Андре Юэлл (145) – Шарль Журден (145.5)
Мэйси Чиассон (148.5)*** – Ракель Пеннингтон (145)
Дон'Тейл Майес (256.5) – Джош Парисян (262)
Джордан Ливитт (155.5) – Мэтт Сейлс (155.5)
А тем временем экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов намерен заманить топового американца Дастина Порье (28-7) в свой промоушен Eagle FC.
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