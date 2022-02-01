Стивенсон попросил Вальдеса подписать контракт на поединок. Мексиканец не спешит
Джереми Стивенс после увольнения из UFC перешел в PFL
Также боец сменил весовую категорию
01 февраля 13:58
Джереми Стивенс / Фото: MMA Mania
Американский полулегковес UFC Джереми Стивенс (28-19) подписал контракт с PFL. Об этом боец сообщил в эфире «Часа MMA».
Стивенс станет участником следующем сезона лиги PFL и сменит полулегкий вес на легкий.
Ожидается, что 35-летний боец дебютирует в организации в апреле.
Напомним, ранее идущего на серии из пяти поражений Стивенса уволили из UFC.
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