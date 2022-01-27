Джереми Стивенса уволили из UFC

Этот жесткий рубака выступал в промоушене 14,5 лет

Джереми Стивенс / ФОТО: usatoday.com

В UFC приняли решение об увольнении своего ветерана Джереми Стивенса (28-19), спустя 14,5 лет сотрудничества, сообщает mmajunkie.usatoday.com.



Всего в организации он провел 33 поединка.

С 2018 года Стивенс провел 5 боев и каждый из них проиграл. В последнем бою он уступил Матеушу Гамроту.

Стивенсу принадлежит рекорд по количеству поражений в UFC – 18. При этом, у Джереми есть множество досрочных побед и статус одного из самых ярких бойцов в мире MMA.