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Джереми Стивенса уволили из UFC
Этот жесткий рубака выступал в промоушене 14,5 лет
27 января 22:45
Джереми Стивенс / ФОТО: usatoday.com
В UFC приняли решение об увольнении своего ветерана Джереми Стивенса (28-19), спустя 14,5 лет сотрудничества, сообщает mmajunkie.usatoday.com.
Всего в организации он провел 33 поединка.
С 2018 года Стивенс провел 5 боев и каждый из них проиграл. В последнем бою он уступил Матеушу Гамроту.
Стивенсу принадлежит рекорд по количеству поражений в UFC – 18. При этом, у Джереми есть множество досрочных побед и статус одного из самых ярких бойцов в мире MMA.
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