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Джереми Стивенса уволили из UFC

Этот жесткий рубака выступал в промоушене 14,5 лет
MMA
27 января 22:45
Джереми Стивенса уволили из UFC
Джереми Стивенс / ФОТО: usatoday.com

В UFC приняли решение об увольнении своего ветерана Джереми Стивенса (28-19), спустя 14,5 лет сотрудничества, сообщает mmajunkie.usatoday.com.

Всего в организации он провел 33 поединка.

С 2018 года Стивенс провел 5 боев и каждый из них проиграл. В последнем бою он уступил Матеушу Гамроту.

Стивенсу принадлежит рекорд по количеству поражений в UFC – 18. При этом, у Джереми есть множество досрочных побед и статус одного из самых ярких бойцов в мире MMA.

 

Карен Агабекян
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