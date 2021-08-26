Джейк Пол хочет подраться против Масвидаля
Американский боксер и блогер Джейк Пол бросил вызов бывшему чемпиону UFC Хорхе Масвидалю.
Пол высказался в адрес своего бывшего спарринг-партнера после одной из открытых тенировок.
«Масвидал меня ничуть не удивил. У него тот же менеджер, что и у Вудли, и будем честны – этот парень не слишком умен, и не претендует на роль интеллектуала. Он уличный боец, гангстер, который был наглухо нокаутирован в последнем бою, что не прибавило ему мозговых клеток.
То он хочет быть моим другом, говорит – давай тренироваться вместе, снимем видео, придумаем что-то интересное – то вдруг неожиданно переключается и поворачивается ко мне спиной. Я не так воспитан. Если ты хочешь, чтобы я был твоим другом, я буду им, но с*** всегда будут с***, а шл*** всегда останутся шл***.
Я бы хотел драться с Масвидалом, и думаю, это вполне может произойти».
Масвидаль ответил блогеру в Twitter.
«Полагаю, это означает, что ты больше не будешь приставать ко мне в соцсетях с просьбами потренировать и потусить. Не беспокойся обо мне – у тебя и без того полно проблем».
29 августа Пол подерется против другого бойца ММА Тайрона Вудли. Легендарный боксер Майк Тайсон не сомневается в победе блогера.
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