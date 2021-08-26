Джейк Пол хочет подраться против Масвидаля

Пол и Масвидаль / фото - Fighttime

Американский боксер и блогер Джейк Пол бросил вызов бывшему чемпиону UFC Хорхе Масвидалю.

Пол высказался в адрес своего бывшего спарринг-партнера после одной из открытых тенировок.

То он хочет быть моим другом, говорит – давай тренироваться вместе, снимем видео, придумаем что-то интересное – то вдруг неожиданно переключается и поворачивается ко мне спиной. Я не так воспитан. Если ты хочешь, чтобы я был твоим другом, я буду им, но с*** всегда будут с***, а шл*** всегда останутся шл***.

Я бы хотел драться с Масвидалом, и думаю, это вполне может произойти».