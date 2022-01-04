Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
Джейк Пол может подписать контракт с Bellator
Скотт Кокер готов принять известного видеоблогера в свой промоушен
08:21
Джейк Пол / Фото - sportingnewsПрезидент Bellator Скотт Кокер заявил, что с удовольствием заключит соглашение с популярным американским видеоблогером Джейком Полом.
Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.
«Я всегда говорил, что эти ребята настоящие спортсмены. Они молодцы, потому что много работают и становятся все лучше и лучше. Во время второго поединка с Вудли, Джейк Пол показал, что много трудился над собой. Я никогда не видел, чтобы Вудли нокаутировали таким образом, верно? Поэтому всегда говорил, что не стоит недооценивать этих парней – Джейка и Логана Пола».
«Если Джейк хочет перейти в ММА, мы с радостью примем его у нас. Послушайте, что он говорит. Все разговоры Джейка о том, что он хочет и будет тренироваться. Очевидно, что у этого парня правильный настрой, поэтому он будет становиться только лучше. Прошли те дни, когда он дрался с баскетболистами или кем-то еще».
«Насколько я помню, Джейк, по-моему, говорил, что собирается провести десять поединков по правилам бокса, а потом попробовать свои силы в ММА. Я знаю, что некоторые люди не верят в его успех, но я говорю, что не стоит его недооценивать. Поэтому, когда он решится перейти в смешанные единоборства, я хочу, чтобы он это сделал с нами. Мы готовы организовать ему большие драки, которые станут для него настоящей проверкой».
Накануне Пол назвал условия для проведения поединка в UFC.
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