Комментатор ESPN: «Джейк Пол, хватит всех дурачить»
Джейк Пол намерен намерен взять полугодичную паузу в своей карьере
Известны сроки следующего поединка видеоблогера
11:58
Джейк Пол / Фото - mmamaniaПопулярный американский видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) готов взять паузу в выступлениях на профессиональном ринге и поработать над организацией поединка между обладательницей титулов в семи весовых категориях Амандой Серрано (42-1-1, 30 KO) и абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тейлор (20-0, 6 KO).
Цитирует Пола The Mirror.
«Она проводит сотни часов в зале и заслуживает большого гонорара, который получит. Она заслуживает возможности уйти из бокса и больше не работать. В женском боксе такое редкость, им не доплачивали и использовали. Для меня будет большим достижением помочь ей. Она замечательный человек». /QUOTE#
Отметим, что промоутерская компания Пола и его менеджера Накисы Бидариана Most Valuable Promotions подписала контракт с Серрано в 2021 году, пообещав ей устроить самый большой бой в женском боксе.
Что касается самого Пола, то его следующий бой планируется в июле, и переговоры потенциальными соперниками уже идут.
Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший уже подтвердил, что получил предложение провести бой с известным видеоблогером.
Ранее Пол жестко ответил на предложение подписать контракт с UFC.
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