Джейк Пол упрекнул Макгрегора за нежелание помогать другим бойцам UFC с увеличением гонораров

Блогер отметил, что гонорары самых высокооплачиваемых бойцов не сопоставимы с боксом

Джейк Пол и Конор Макгрегор

Видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО в боксе) в Twitter упрекнул звезду MMA Конора Макгрегора (22-6) в том, что он не помогает увеличить гонорары бойцов в UFC.



Сначала Макгрегор прокомментировал гонорар чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи за бой с Робертом Уиттакером – более $1,5 млн.

«Поздравляю Paradigm Sports Management Agency! Номер 1 и номер 2 среди самых высокооплачиваемых спортсменов в ростере UFC – я и Иззи. Это большой повод для гордости для такого замечательного спортивного агентства. Поздравляю всю свою команду и большие поздравления победившему вчера Исраэлю». Джейк Пол прокомментировал обращение Конора. «Действительно, Иззи это заслужил, но, к сожалению, Тайсон Фьюри продолжает зарабатывать на боях больше, чем вы оба вместе взятые. Конор, когда ты внесешь свой вклад в то, чтобы все бойцы получали больше денег и имедт лучшее медицинское обслуживание?»

Напомним, ранее Пол заявил, что хочет провести поединок против Макгрегора в Ирландии.



