Джейк Пол: «Я точно застрял в голове Дэйны Уайта»

Джейк Пол и Дэйна Уайт

Видеоблогер Джейк Пол рассказал, что его деятельность мешает работе президента UFC Дэйны Уайта. Слова блогера приводит портал Sports Keeda.



Я точно застрял в его голове, ведь раньше, когда мы разговаривали, это было как бы, знаете, просто случайно, но теперь я влияю на его бизнес, и ему это не нравится.

Такие парни с большой властью, очень жадные и делают все, чтобы добраться до вершины. Когда они на вершине, то всегда хотят большего.

Бойцы UFC не могут об этом говорить. Они не могут говорить о деньгах, поскольку Дэйна Уайт просто закроет их. Я вижу, как тяжело тренируются эти бойцы, и то, что их гонорары такие маленькие по сравнению с любым другим видом спорта. А это самый опасный вид спорта из всех, и в нем должны быть изменения в пользу бойцов».