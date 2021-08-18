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Джейк Пол: «Я точно застрял в голове Дэйны Уайта»

Блогер уверен, что влияет на UFC

MMA
12:48
Джейк Пол: «Я точно застрял в голове Дэйны Уайта»
Джейк Пол и Дэйна Уайт

Видеоблогер Джейк Пол рассказал, что его деятельность мешает работе президента UFC Дэйны Уайта. Слова блогера приводит портал Sports Keeda.

«Дэйна говорит обо мне намного больше, чем я о нем. Иногда, я просто занимаюсь своими делами, а затем внезапно он в интервью говорит обо мне.

Я точно застрял в его голове, ведь раньше, когда мы разговаривали, это было как бы, знаете, просто случайно, но теперь я влияю на его бизнес, и ему это не нравится.

Такие парни с большой властью, очень жадные и делают все, чтобы добраться до вершины. Когда они на вершине, то всегда хотят большего.

Бойцы UFC не могут об этом говорить. Они не могут говорить о деньгах, поскольку Дэйна Уайт просто закроет их. Я вижу, как тяжело тренируются эти бойцы, и то, что их гонорары такие маленькие по сравнению с любым другим видом спорта. А это самый опасный вид спорта из всех, и в нем должны быть изменения в пользу бойцов».

Напомним, ранее Пол заявлял, что ему завидует легендарный Флойд Мейвезер.

Карен Агабекян
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Дэйна Уайт Джейк Пол

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