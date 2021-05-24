Джейк Пол прекратил сотрудничество с Triller Fight Club и подписал контракт с Showtime Boxing
Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
Еще один боец MMA захотел избить блогера
14:39
Джейк Пол / Фото: Triller
Видеоблогер Джейк Пол в Twitter посмеялся над очередным поражением экс-чемпиона UFC Коди Гарбрандта (12-4).
«Что хуже: поражение Коди, или то, что он из-за своего роста не может прокатиться на американских горках?»М
Гарбрандт сразу ответил:
«Можешь прокатиться на моих яйцах».
Напомним, ранее Гарбандт проиграл Робу Фонту решением судей.
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