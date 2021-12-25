Джо Роган – о габаритах Макгрегора: «Очень скоро к нему наведается USADA»

Комментатор UFC впечатлен размерами ирландца

Фото: deadline.com

Комментатор UFC Джо Роган считает, что вскоре к бывшему чемпиону организации Конору Макгрегору (22-6) могут прийти с проверкой из Антидопингового агентства США (USADA). Об этом Роган заявил у себя в подкасте:

«Он теперь такой супер-раскаченный. Очень скоро к нему наведается USADA, потому что выглядит он очень странно. Возможно, его фотографии сделаны в процессе подъема веса, что может влиять на картину, но выглядит он действительно внушительно».

Напомним, бой против Макгрегора очень хочет заполучить чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.