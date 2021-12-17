Нуньес жаждет реванша с Пеньей. Экс-чемпионке UFC нужно время
Джо Роган рассказал, почему Нуньес проиграла Пенье
Комментатор UFC считает, что Аманда потратила слишком много сил в первом раунде
11:49
Фото: techcrunch.com
Комментатор UFC Джо Роган у себя в подкасте высказался на тему сенсационного поражения Аманды Нуньес (21-5) в бою с Джулианой Пеньей (14-4):
«Она старалась побыстрее расправиться с Джулианной, а когда не вышло, была уже чертовски уставшей. Но для чемпионки мира в двух дивизионах и величайшей женщины-бойца всех времён, каковой является Аманда, непростительно так уставать во втором раунде.
Кроме того, никогда нельзя недооценивать противника. Я говорил об этом еще до их боя. Ведь когда такое происходит, всякое может случиться».
Напомним, Пенья готова провести реванш уже в начале 2022 года, но бывшей чемпионке нужно больше времени для подготовки ко второму бою.
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