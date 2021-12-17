Джо Роган рассказал, почему Нуньес проиграла Пенье

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Комментатор UFC Джо Роган у себя в подкасте высказался на тему сенсационного поражения Аманды Нуньес (21-5) в бою с Джулианой Пеньей (14-4):

Кроме того, никогда нельзя недооценивать противника. Я говорил об этом еще до их боя. Ведь когда такое происходит, всякое может случиться».