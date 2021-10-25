Джон Джонс: «Мой мозг просто не способен справиться с алкоголем»
Джон Джонс: «Нганну – самая большая звезда тяжелого веса, и к тому же у него есть титул. Вот чего я хочу»
Бывший лидер полутяжелого веса – о поединке с французским нокаутером
12:42
Джон Джонс / Фото - bleacherreport.comЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) назвал причину, по которой намерен разделить октагон с обладателем титула тяжелой весовой категории Фрэнсисом Нганну (16-3).
Цитирует Джонса MMA News.
«Бой за титул – это то, чего я хочу больше всего. Я хочу участвовать в самых грандиозных боях, и именно таким является поединок с Нганну. Если бы в тяжелом весе была бы более крупная звезда, чем Нганну, я, безусловно, принял бы этот бой даже без титула. Но сейчас Фрэнсис – самая большая звезда этой весовой категории, и к тому же у него есть титул. Вот чего я хочу».
Напомним, 22 января на турнире UFC 270 Нганну проведет поединок с непобежденным Сирилом Гане (10-0).
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