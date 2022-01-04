Смит: «Джон Джонс проиграет Сирилу Гане»
Джон Джонс – о бое Нганну – Гане: «Я с нетерпением жду, когда определится мой будущий оппонент»
«Боунс» намерен дебютировать в тяжелом дивизионе
16:20
Джон Джонс / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) намерен дебютировать в тяжелом весе в поединке с победителем противостояния Сирил Гане (10-0) – Фрэнсис Нганну (16-3).
«Я провел несколько дней взаперти в своем офисе, изучая себя и возможных будущих соперников. Я с нетерпением жду, когда определится мой будущий оппонент, чтобы я еще больше мог сконцентрировать свою энергию. Это моя любимая домашняя работа».
Фрэнсис Нганну и Сирил Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.
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