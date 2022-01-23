Уайт: «Не уверен, что Джон Джонс сразится с победителем боя Нганну – Гане»
Джон Джонс о Нганну и Гане: «Я тр**ну их обоих»
«Бонс» может стать следующим соперником Фрэнсиса
12:18
Джон Джонс / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) в Twitter прокомментировал победу действующего чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нгану (17-3) над Сирилом Гане (10-1).
«Если они являются вершиной боев в тяжелом весе, то я в восторге от этого. Есть еще несколько рекордов, которые нужно побить. В конце концов, я тр**ну их обоих».
Напомним, ранее Нганну заявил, что не был хорошо готов к поединку с Гане из-за травмы колена за три недели до боя.
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