В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
«Бонс» хочет заманить Гейбла Стивсона в свой зал
21:04
Джон Джонс / Фото: UFC
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) в Twitter
прокомментировал заявление олимпийского чемпиона по вольной борьбе в тяжелом дивизионе Гейбла Стивсона о переходе в MMA.
Джон Джонс:
«Гейбл, если ты серьезен в своих намерениях о переходе в ММА, то надеюсь, что ты решишь тренироваться здесь, в Альбукерке».
Гейбл Стивсон:
«Напиши мне. Я хочу приехать и потренироваться».
Отметим, что Джонс до MMA был борцом греко-римского стиля, но завершил свои выступления на студенческом уровне.
Напомним, ранее Стивсон заявил, что хочет завоевать чемпионский титул UFC.
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