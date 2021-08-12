Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 5
Сегодня 21
Завтра 13
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:55 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини 2:0 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
23:15 Йоханна Конта - Элина Свитолина 2:1 Окончен
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - Яблонец 2:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Абердин - Брейдаблик 1:1 2-й тайм
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 2-й тайм
22:00 Партизан - Сочи 0:1 2-й тайм
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 3:0 Окончен
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 Окончен
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 2:1 Окончен
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай 2:4 Окончен
21:45 Селтик - Яблонец 2:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:1* Окончен
19:00 Мольде - Трабзонспор 1:1* Окончен
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 1:0 Окончен
20:30 Базель - Уйпешт 4:0 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Окончен
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Окончен
21:00 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Окончен
21:45 Абердин - Брейдаблик 1:1 2-й тайм
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 2-й тайм
22:00 Партизан - Сочи 0:1 2-й тайм
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен 1-й тайм
Теннис (3 события из 35) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:30 Гаэль Монфис - Джон Мильман 2:1 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Симона Халеп - Даниэлле Росе Коллинс 1:2 Окончен
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко 1:2 Окончен
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 11) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт -:- Запланирован
03:20 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску -:- Запланирован
03:15 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула -:- Запланирован
18:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе

«Бонс» хочет заманить Гейбла Стивсона в свой зал

MMA
21:04
Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
Джон Джонс / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) в Twitter прокомментировал заявление олимпийского чемпиона по вольной борьбе в тяжелом дивизионе Гейбла Стивсона о переходе в MMA.

Джон Джонс:

«Гейбл, если ты серьезен в своих намерениях о переходе в ММА, то надеюсь, что ты решишь тренироваться здесь, в Альбукерке». 

Гейбл Стивсон:

 

«Напиши мне. Я хочу приехать и потренироваться».

Отметим, что Джонс до MMA был борцом греко-римского стиля, но завершил свои выступления на студенческом уровне.

Напомним, ранее Стивсон заявил, что хочет завоевать чемпионский титул UFC.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гейбл Стивсон Джон Джонс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
MMA
20:50
Чемпион Токио-2020 Стивсон: «Я – самый крутой борец в мире. Кто не хотел бы получить титул чемпиона UFC?»
Чемпион Токио-2020 Стивсон: «Я – самый крутой борец в мире. Кто не хотел бы получить титул чемпиона UFC?»
Борьба
08:58
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
MMA
11 августа 08:00
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
MMA
10 августа 10:20
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
MMA
10 августа 07:55
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
MMA
8 августа 16:58

Новости: MMA

Гане хочет бой с Нганну во Франции
Гане хочет бой с Нганну во Франции
22:54
Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором
Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором
22:29
Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
21:04
Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
20:50
Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой
Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой
17:00
Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро
Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро
16:49
Гэтжи намерен провести реванш с Порье
Гэтжи намерен провести реванш с Порье
16:09
Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
Тимоти Джонсон: «Я дам Федору Емельяненко настоящий бой»
14:08
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
11 августа 22:07
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
12
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости