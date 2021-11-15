Джон Джонс: «Я больше не вернусь в Jackson Wink»
Джон Джонс: «Приятно чувствовать себя тяжеловесом, но мне все еще надо стать больше и сильнее»
«Бонс» обещает стать самым уникальнім тяжеловесом UFC
20:59
Джон Джонс / Фото: MMA Mania
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) в Twitter высказался о своем дебюте в тяжелом дивизионе.
«Сейчас я не думаю, что мир готов к такому уникальному тяжеловесу как я. Считаю, что опыт выступлений в полутяжелом весе сыграет ключевую роль в моих следующих боях. Интересно провести поединок, где я не буду голодать и обезвоживать себя всю неделю перед поединком. Приятно чувствовать себя тяжеловесом, но мне все еще надо стать больше и сильнее».
Напомним, ранее Джонс пожаловался, что его личная жизнь превратилась в бардак.
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